Россия и США ведут переговоры о возобновлении матчевых встреч по борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал «РИА Новости», что сотрудничество с Федерацией борьбы США продолжается и сейчас обсуждаются планы проведения матчевых встреч между российскими и американскими спортсменами.

По словам господина Мамиашвили, контакты с американскими коллегами никогда не прекращались, несмотря на запрет спортивных федераций российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

«Я уверен в том, что наши коллеги из Федерации борьбы США однозначно поддержат наши предложения. Знаю их позицию, они о ней заявляли публично — что не допустимы никакие ограничения в спорте и так далее. Поэтому мы постоянно находимся с ними в контакте и будем заниматься проработкой вариантов проведения матчевых встреч»,— подчеркнул президент ФСБР.

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина провести матч между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таисия Орлова