Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 508 человек

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что число жителей, эвакуированных из освобожденных населенных пунктов региона, выросло до 508, среди них — 16 детей. Часть вывезенных жителей находится в пунктах временного размещения, остальных забрали родственники.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Их осматривают медики, психологи, помогают юристы. Все обеспечены едой, спальными местами, гуманитарной помощью. Работа по эвакуации не останавливается ни на минуту»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

В Курской области организованы 88 пунктов размещения. Накануне, 18 марта, в МЧС сообщали, что из них задействованы 67. Сколько человек в них находится сейчас, неизвестно. Александр Хинштейн, сообщая об эвакуации 371 человека, указывал, что в ПВР размещены 220 человек.

Эвакуация продолжается с 12 марта. 15 марта господин Хинштейн сообщал, что при эвакуации жителей из освобожденных населенных пунктов были найдены 378 человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «"Ждали, ждали мы своих"».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все