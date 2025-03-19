Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 508 человек

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что число жителей, эвакуированных из освобожденных населенных пунктов региона, выросло до 508, среди них — 16 детей. Часть вывезенных жителей находится в пунктах временного размещения, остальных забрали родственники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Их осматривают медики, психологи, помогают юристы. Все обеспечены едой, спальными местами, гуманитарной помощью. Работа по эвакуации не останавливается ни на минуту»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

В Курской области организованы 88 пунктов размещения. Накануне, 18 марта, в МЧС сообщали, что из них задействованы 67. Сколько человек в них находится сейчас, неизвестно. Александр Хинштейн, сообщая об эвакуации 371 человека, указывал, что в ПВР размещены 220 человек.

Эвакуация продолжается с 12 марта. 15 марта господин Хинштейн сообщал, что при эвакуации жителей из освобожденных населенных пунктов были найдены 378 человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «"Ждали, ждали мы своих"».

Полина Мотызлевская