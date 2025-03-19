Моор: жителей Тюменской области будут информировать о паводке по мобильной связи

Жителей Тюменской области планируют информировать о паводке с помощью мобильной связи, сообщил губернатор Александром Моор по итогам совещания с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Для минимизации ущерба паводка очень важно своевременно оповещать людей о повышении уровня воды и эвакуации из зон возможного подтопления. Будем использовать для этого операторов сотовой связи. Заключили с ними соглашения»,– написал господин Моор у себя в Telegram-канале.

По словам главы региона, для оказания помощи пострадавшим от стихии готова к работе система «одного окна» через портал Госуслуги. Она сокращает время между подачей заявления и получением выплат. Александр Моор уточнил, что все мероприятия по подготовке к паводкам и пожароопасному сезону находятся под контролем правительства Тюменской области.

В прошлом году Тюменская область пережила одно из сильнейших наводнений. Ранее губернатор заявлял, что уровень воды в реке Ишим в апреле «существенно превысит отметки опасного явления» в нескольких муниципалитетах Тюменской области. В Ишиме уже начали возводить насыпи для защиты от паводка.

Подробнее о том, как регион готовится к паводку – в материале «Ъ-Урал».