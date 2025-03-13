В Ишиме начали возводить насыпи для защиты от паводка

В Ишиме (Тюменская область) начали возводить временную земляную насыпь, которая позволит защититься от паводковых вод реки Ишим. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Федора Шишкина Фото: Telegram-канал Федора Шишкина

«Учитывая неблагоприятный прогноз по предстоящему паводку, приступили к возведению временной земляной насыпи»,— написал господин Шишкин.

В прошлом году паводок в Тюменской области стал рекордным за всю историю наблюдений. Общий ущерб дорогам и мостам области составил 2,7 млрд руб., в регионе было подтоплено более 200 автомобильных дорог и 28 мостов.

Ранее Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишиме в апреле «существенно превысит отметки опасного явления». Власти региона планируют обновить 45 км временных дамб, привлечь к работам по защите от паводка более 1,6 тыс. специалистов и подготовить пункты для временного размещения более 7 тыс. человек.

Подробнее о подготовке к паводкам в Тюменской области — в материале «Ъ-Урал» «Уровень воды в реке существенно превысит отметки опасного явления»

Анна Капустина