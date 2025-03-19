Забайкалье предложило Госдуме запретить продажу алкоголя вдоль федеральных трасс

Депутаты законодательного собрания Забайкальского края сегодня, 19 марта, на сессии парламента единогласно приняли постановление о направлении в Госдуму РФ законопроекта, запрещающего продажу алкоголя в заведениях общепита вдоль федеральных, региональных и муниципальных трасс. Согласно пояснительной записке, размещенной на сайте заксобрания, инициатива носит название «О внесении изменений в статью 16 федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"».

Инициатива подготовлена региональной службой по тарифам (РСТ) Забайкальского края в связи с растущей российской статистикой по количеству ДТП с нетрезвыми водителями. Отмечается, что участники дорожного движения, останавливаясь в кафе вдоль трасс, «употребляют спиртные напитки, а затем продолжают движение, что приводит к ДТП, в том числе со смертельным исходом».

Замглавы РСТ Забайкальского края Оксана Дорожкова, ссылаясь на данные МВД РФ в период с 2022 по 2024 год, заявила, что за это время в России произошло почти 20 тыс. аварий с пьяными водителями. В 2022 году более 10% всех ДТП были связаны с алкоголем, а в 2023 году — более 16%. Четверть смертей в ДТП наступили из-за водителей в состоянии опьянения.

Об ограничении продаж алкоголя в регионах читайте в материале «Для алкоголя ужимают полки».

Влад Никифоров, Иркутск