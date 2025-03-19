Трамп сообщил о нескольких разговорах с Путиным за последние недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел несколько разговоров с российским лидером Владимиром Путиным за последние недели. Об этом американский лидер сообщил в интервью газете Washington Examiner. По его словам, начало этим контактам было положено три-четыре недели назад. Ранее о них не сообщалось публично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Знаете, я разговаривал с (Владимиром.— "Ъ") Путиным много раз — все началось не с этого звонка. У нас были и другие»,— сказал он, отвечая на вопрос журналиста Washington Examiner.

В разговоре с журналистом глава Белого дома подтвердил, что эти разговоры не анонсировались. «Нет, (о них не сообщалось публично.— "Ъ")»,— сказал американский лидер. «Но это продолжение положительной динамики. Если бы она не была положительной, я бы вам сказал»,— подчеркнул господин Трамп.

Американский лидер также прокомментировал телефонный разговор с российским коллегой, состоявшийся 18 марта. «Это был очень хороший звонок,— сказал он.— Я думаю, это начало чего-то хорошего».

Вчера, 18 марта, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который стал их совместной попыткой добиться ключевых договоренностей по украинскому конфликту. В ходе беседы, в частности, затрагивался вопрос установления режима прекращения огня. В Кремле сообщили, что Владимир Путин обозначил ряд «существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ». В результате переговоров президент РФ согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и дал соответствующий приказ военным.

В воскресенье, 23 марта, делегации Вашингтона и Москвы встретятся в саудовской Джидде, чтобы обсудить детали договоренностей с Украиной о прекращении огня. Об этом после переговоров двух лидеров сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».

Анастасия Домбицкая