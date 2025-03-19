Суд признал незаконным избрание мэра свердловского города Березовский

Суд Березовского муниципального округа (Свердловская область) удовлетворил иск Юлии Маслаковой и депутата местной думы Михаила Киндрася о признании незаконным решения думы об избрании госпожи Маслаковой на должность мэра, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Юлия Маслакова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Представитель Юлии Маслаковой Дмитрий Короташ обратил внимание на то, что его доверитель имеет право на добровольный отказ от пассивного избирательного права. При этом регламент думы и устав муниципального округа не предусматривают процедуры самоотвода для кандидата в мэры, что является пробелом.

Представитель думы Елена Мирофанова отметила, что включение кандидатуры Юлии Маслаковой в бюллетень являлось не правом думы, а ее обязанностью, поскольку на голосование думе должны быть представлены все кандидаты, которые были выбраны конкурсной комиссией. Она обратила внимание, что госпожа Маслакова не вступила в должность мэра в срок до 14 февраля, то есть 15 дней с момента избрания, и никаких правовых последствий дня нее в связи с избранием не возникает.

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Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ Судебное заседание

Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ

Напомним, голосование депутатов думы Березовского по вопросу избрания главы муниципалитета прошло 30 января. Конкурсная комиссия допустила до голосования на заседании думы двух кандидатов: действующего главу Евгения Писцова (ЕР) и начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову. За госпожу Маслакову депутаты отдали 17 голосов, за действующего мэра — шесть.

Юлия Маслакова обратилась в суд с иском к городской думе Березовского, чтобы обжаловать решение о своем избрании на должность мэра города. По ее мнению, во время выборов главы муниципалитета депутаты нарушили избирательное законодательство и конституционные принципы, поскольку перед голосованием она взяла самоотвод.

Ранее суд Березовского муниципального округа объединил иски избранной мэром Маслаковой и депутата местной думы Михаила Киндрася. Он также подал жалобу на нарушение депутатами норм избирательного законодательства во время выборов мэра.

Анна Капустина, Березовский