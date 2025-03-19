Баскетболистки курского «Динамо» проиграли УГМК в премьер-лиге

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» проиграл екатеринбургскому УГМК в матче второго этапа премьер-лиги. Встреча прошла на временной домашней арене курянок в Туле 18 марта и завершилась со счетом 69:93 (17:24, 17:23, 21:19, 14:27).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с последнего матча ЖБК «Динамо-Курск»

Фото: ЖБК «Динамо-Курск» Фото с последнего матча ЖБК «Динамо-Курск»

Фото: ЖБК «Динамо-Курск»

В команде хозяев отличились Ольга Фролкина, заработавшая 14 очков, Джейлин Браун (13 очков) и Дарья Репникова (десять очков).

УГМК — абсолютный лидер чемпионата. Победа в этой игре могла принести курскому «Динамо» серебряные медали. Однако по итогам матча команда опустилась со второго места на третье, уступая на одно очко «МБА-МГУИСиТ». На прошлой неделе курянки обыграли этот клуб со счетом 65:67.

В следующем матче курское «Динамо» примет в Туле оренбургскую «Надежду», занимающую четвертую строчку турнирной таблицы. Встреча запланирована на 17:00 22 марта.

О том, чем курские баскетболистки отличились в 2024 году,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова