Курское «Динамо» выиграло у московского клуба «МБА-МГУСиТ»

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» обыграл московский «МБА-МГУСиТ» в матче второго этапа премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 65:67 (19:19, 19:12, 15:15, 12:21).

Наиболее результативными игроками курской команды стали Нина Глонти, набравшая 18 очков, Киара Линкенс с 11 очками, Жасмин Томас – 9 очков и Джейлин Браун – 8 очков. После победы над «МБА-МГУСиТ», курский клуб закрепился на втором месте в турнирной таблице. В следующий раз у «Динамо» сразится с ее лидером: домашний матч пройдет 18 марта в 19:00 со свердловской командой «УГМК».

«В целом, игра удалась, потому что она была интересна всем любителям баскетбола. В этом матче напряжение сохранялось до последних десятых секунд. Все решалось именно в концовке», — прокомментировал тренер Сергей Вознюк в соцсетях.

В предыдущей игре «Динамо» обыграло красноярскую команду «Енисей» со счетом 90:57.

Анна Швечикова