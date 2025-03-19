В школах с сентября в пробном режиме могут ввести оценку за поведение

Оценку за поведение могут начать ставить в российских школах в пробном режиме с нового учебного года, сообщил «РИА Новости» глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство «слишком откладывать это решение не будет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Кравцов рассказал, что сейчас эта тема обсуждается, и нужно «проработать все механизмы, чтобы это действительно шло на пользу». На вопрос о возможности введения оценки за поведение с сентября министр ответил: «Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме».

В 1944 году в РСФСР ввели пятибалльную систему оценки успеваемости и поведения учащихся. Двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы. В 1970 году вместо балльной ввели систему словесных характеристик поведения. В марте 1989 года отметки за поведение и прилежание были упразднены письмом Министерства народного образования РСФСР.

Члены Совета по правам человека (СПЧ) еще летом 2024 года жаловались, что российским школам не хватает механизма оценки поведения учащихся. Необходимость такого нововведения обосновывалась «защитой учителей от неадекватного поведения детей» и «конфликтными ситуациями с родителями». В декабре этот вопрос был поднят на встрече СПЧ с президентом. Председатель ОП Сахалинской области Владимир Иконников пересказал жалобы учителей на «безнаказанность» учащихся и предложил «рассмотреть вопрос о возвращении в нашу школу оценки за поведение». В ответ Владимир Путин допустил, что у отмены такой оценки «были какие-то причины», и попросил поэтому «как минимум обсудить» ее возвращение.

Подробности — в материале «Ъ» «На уроках становится тише».