Космический аппарат Blue Ghost завершил миссию на Луне

Американская компания Firefly Aerospace сообщила об успешном завершении миссии лунного посадочного модуля Blue Ghost. Связь с аппаратом прекратилась по наступлении лунной ночи, которая длится две недели с понижением температуры до –170°C. Модуль не был рассчитан на такие условия, и его отключение было запланировано.

Blue Ghost совершил мягкую посадку на поверхность Луны 2 марта 2025 года в районе моря Кризисов. Миссия проводилась в рамках программы коммерческой доставки грузов NASA на Луну, на борту аппарата находилось десять научных приборов агентства. Все устройства выполнили свои задачи, включая первую в истории работу GPS на Луне и глубокое бурение лунного грунта. Всего модуль передал на Землю 119 ГБ данных, из которых 51 ГБ составила научная информация.

В последние часы работы Blue Ghost зафиксировал лунный закат и предоставил NASA данные о поведении лунной пыли под воздействием солнечного света — после захода Солнца модуль продолжал работать в течение пяти часов лунной ночи. До этого аппарат сделал фотографию Солнца с поверхности Луны.

Евгений Федуненко