Аппарат Blue Ghost показал Солнце с поверхности Луны

Аппарат Blue Ghost от частной аэрокосмической компании Firefly Aerospace снял свою первую фотографию Солнца, сделанную с поверхности Луны. На снимке, полученном одним из научных инструментов аппарата, демонстрируется восход звезды над лунным горизонтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Firefly Aerospace Фото: Firefly Aerospace

Фотография была сделана после успешной посадки Blue Ghost в районе моря Кризисов. Изображение ценно для изучения особенностей солнечного излучения в условиях разреженной лунной атмосферы. Аппарат также доставил на Луну научные приборы NASA, предназначенные для исследования грунта, анализа лунной пыли и тестирования электроники в экстремальных условиях. Среди ключевых задач миссии — подготовка к будущим экспедициям в рамках программы Artemis.

Ранее NASA объяснило, что красный цвет Марса указывает на существование в прошлом холодных и влажных условий, потенциально благоприятных для жизни. Также астрономы повысили вероятность столкновения Земли с астероидом в 2032 году. В NASA заявили, что не смогут защитить Землю в случае столкновения.

Евгений Федуненко