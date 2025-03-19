В Новой Москве в пруду нашли тела двух детей

В пруду в Щербинке в Новой Москве нашли тела восьмилетнего мальчика и семилетней девочки. По предварительным данным, дети провалились под лед и не смогли выплыть, сообщила прокуратура Москвы.

ЧП случилось вчера, 18 марта, вечером. В прокуратуре уточнили, что тела детей были без признаков насильственной смерти, ведомство проводит проверку. «По предварительным данным, дети вышли на лед водоема, провалились под лед, ушли под воду и не смогли самостоятельно выплыть»,— говорится в пресс-релизе прокуратуры.

8 марта две девочки провалились под лед в подмосковном городе Химки. В момент происшествия с ними не было взрослых. Один ребенок погиб, проведя в ледяной воде около часа. 10 марта провалился под лед и погиб десятилетний мальчик на озере Теплое в Балахне Нижегородской области.