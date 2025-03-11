Уголовное дело возбудили после гибели ребенка на озере в Балахне

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 УК РФ после гибели ребенка на озере Теплое в Балахне. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Нижегородской области Фото: СУ СК по Нижегородской области

По предварительным данным, 10 марта дети пошли гулять по озеру без взрослых. 10-летний мальчик провалился под лед и утонул. Тело ребенка достали из воды 11 марта. Видимых телесных повреждений криминального характера следователи на нем не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проверку также организовала прокуратура Нижегородской области.

Елена Ковалева