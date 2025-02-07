ГК «Федерация» получила разрешение на ввод 18-этажного дома в Ижевске

ООО «Специализированный застройщик "Талисман"» (входит в ГК «Федерация») получило разрешение на ввод 18-этажного многоквартирного дома в Октябрьском районе Ижевска. Как обнаружил «Ъ-Удмуртия» в данных регионального минстроя, девелопер получил его 29 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС

Дом находится на ул. Холмогорова. Общая площадь здания — почти 23 тыс. кв. м. Из них на жилые помещения с учетом балконов и лоджий приходится 16,3 тыс. В новостройке насчитывается 266 квартир, 53% из них — 1-комнатные, 35% — 2-комнатные.

По данным ЕИСЖС, дом относится к классу комфорт, материал стен — монолит-кирпич. Всего в новостройке два подъезда. На придомовой территории разместят 59 парковочных гостевых мест. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на первый квартал 2025 года.

ГК «Федерация» была основана в 2015 году. Ее возглавляет Алексей Ехлаков. По данным ЕИСЖС, сейчас «Федерация» возводит 10 домов на площади 118,7 тыс. кв. м. в Перми и Удмуртии.