Правительство попросили ввести минимальную цену на специи

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) направил письмо (есть у «Ъ») премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ужесточить регулирование рынка приправ и специй. Среди мер — введение минимальных розничных цен (МРЦ), обязательная регистрация поставщиков сырья в реестре Минпромторга и усиленный контроль качества, аналогичный молочной продукции и детскому питанию.

НСЗПП ссылается на исследования, выявившие снижение качества продукции: в 50% образцов обнаружены превышения норм по содержанию вредных веществ. Например, в приправах «Приправыч» и «Спайс мастер» показатели КМАФАнМ превышены в 40 раз. Нарушения также выявлены у продукции АО «Проксима».

Глава союза Павел Шапкин считает, что МРЦ должны касаться только экономсегмента, чтобы вытеснить некачественную продукцию. По данным «Руспродсоюза», средние цены на черный перец выросли на 8,5% за год. Эксперты сомневаются в эффективности новых мер, отмечая, что регулирование цен может создать административные барьеры. Дополнительные меры могут привести к подорожанию продукции, но незначительно повлиять на продажи.

Подробнее об этом читайте в материале «Приправная точка регулирования».