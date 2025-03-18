«Молот» занял 9-е место в чемпионате и сыграет в плей-офф с «Челметом»

В заключительном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» в гостях проиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга - 2:3. Основное время завершилось вничью 2:2. Голы в составе пермской хоккейной команды забил Денис Голубев, оформивший дубль. Для выявления победителя пришлось пробивать буллиты. Точнее были игроки «Динамо».

Таким образом, подопечные Евгения Попихина заняли в турнирной таблице девятое место (в прошлом сезоне – первое). Соперником «Молота» по плей-офф станет ХК «Челмет». Преимущество своего поля в этой серии противостояния будет у команды из Челябинска.