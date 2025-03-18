При обстреле Белгородской области погиб боец спецотряда «Орлан»

Вооруженные силы Украины продолжают обстрел Краснояружского района Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в поселке Красная Яруга при исполнении боевых задач погиб боец специального подразделения «Орлан», которое защищает приграничные районы от беспилотников.

По словам главы региона, мужчина погиб до приезда скорой помощи. Господин Гладков выразил соболезнования родным и близким бойца. В поселке из-за обстрела загорелся автобус, повреждение получил социальный объект.

Ранее в результате атаки FPV-дрона в районе села Репяховка в Краснояружском районе боец самообороны получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Его госпитализировали.

Сегодня, 18 марта, Вячеслав Гладков рассказывал о напряженной ситуации в Краснояружском районе, который подвергается интенсивным обстрелам. Позже в районе местного села Графовка служебный автобус наехал на снаряд, из-за чего пострадали три человека.

Сергей Толмачев, Воронеж