Автобус с пассажирами подорвался на снаряде ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали после наезда служебного автобуса на взрывное устройство в Белгородской области. ЧП произошло на участке дороге в районе села Графовка, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавшие — две женщины и мужчина, они получили баротравмы. После оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение. Транспортное средство получило повреждения. Оперативные службы работают на месте»»,— написал господин Гладков в Telegram.

Сегодня, 18 марта, утром белгородский губернатор рассказал, что ВСУ активно обстреливают граничащий с Украиной Краснояружский район. Он назвал обстановку в области сложной. В ночь на сегодня над территорией региона сбили 41 БПЛА.