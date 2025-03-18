«Амкар» крупно уступил любительской футбольной команде

«Амкар Пермь» в рамках учебно-тренировочных сборов в Краснодарском крае уступил команде «Рома» со счетом 1:6. Столичный клуб выступает в Медийной футбольной лиге. Все было решено уже в первом тайме, когда пермская команда пропустила четыре безответных мяча. Гол престижа у «Амкара» на 82-й минуте забил Даниил Зуев.

Главный тренер ФК «Амкар-Пермь» Андрей Блажко был расстроен итогом встречи. «Да, интересно получилось. Хотя счет на таких сборах для нас не главное, но получили хороший удар по самолюбию. Игра совсем не пошла, много ошибок в обороне совершили, два пенальти были назначены в наши ворота. Понятно, что сейчас команда играет под нагрузками. Возможно, не настроились на соперника, но особо беспокоит не количество пропущенных мячей, а то, что опять встала проблема реализации моментов, которые сами создаем у других ворот. Будем делать выводы и двигаться дальше».

До завершения южных сборов «Амкар Пермь» проведет еще четыре контрольных матча: 20 марта соперником станет «Динамо» (Санкт-Петербург), 22 марта — «Уралец-ТС» (Нижний Тагил), 23 марта — «Звезда» (Санкт-Петербург), 28 марта — «Носта» (Новотроицк).