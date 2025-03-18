Патрульно-принудительные работы

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил принудительные работы бывшим сотрудникам ДПС Геннадию Изергину и Ивану Олейникову, обвиняемых в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Как отмечает суд, полицейские стали очевидцами преступления, но не предприняли никаких действий. В 2023 году в центре Екатеринбурга житель Артемовского Данил Фомин нанес в драке ножевые ранения аспиранту Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, который позднее скончался в больнице. Вину подсудимые признали частично.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Изергин и Иван Олейников

Фото: Прокуратура Свердловской области Геннадий Изергин и Иван Олейников

Фото: Прокуратура Свердловской области

Поводом для уголовного преследования правоохранителей стали события, которые произошли ранним утром 18 августа 2023 года в центре Екатеринбурга. В тот день сотрудники ДПС Геннадий Изергин и Иван Олейников патрулировали район и находились на перекрестке улиц 8 марта — Малышева. По данным прокуратуры Свердловской области, они в момент исполнения служебных обязанностей стали прямыми очевидцами драки между жителем Артемовского (Свердловская область) Данилом Фоминым и аспирантом Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, но не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить и остановить преступление.

Следствие установило, что словесная перепалка между двумя молодыми людьми началась после того, как иностранец послал подруге подсудимого воздушный поцелуй. Завязалась драка, в которой Данил Фомин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, использовал нож. Он ударил аспиранта острием в левую часть груди и задел жизненно важные органы. От полученных ран Франсуа Нджелассили скончался в больнице.

На следующий день убийцу задержали правоохранители. В сентябре 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Данила Фомина к восьми годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он не признал.

В октябре в интернете была опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент разговора двух сотрудников ДПС в момент смертельной драки. На видео один из инспекторов предложил коллеге разогнать дерущихся, однако тот выступил против.

«Не наши проблемы. Там один на один, а не толпа на толпу», — отвечал второй на видеозаписи. Инспекторы наблюдали за дракой из окна служебного автомобиля, обсуждали реакцию прохожих и шутили. Очевидец инцидента попросил их вызвать скорую помощь. «А что там случилось? Вы что, не можете позвонить 03, что ли? Ну так звоните, в чем проблема»,— скомандовал сотрудник ДПС, как свидетельствует видеозапись.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, после служебной проверки сотрудники ДПС были уволены из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам». «Кроме того, четверо их непосредственных руководителя за упущения в воспитательной работе с личным составом привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметил полковник Горелых. В отношении бывших полицейских было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). В октябре 2024 года материалы уголовного дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, во вторник, 18 марта Ленинский райсуд Екатеринбурга признал виновными и приговорил к принудительным работам на срок 3 года 5 месяцев с удержанием 10 % заработка в доход государства и лишением права занимать должности в государственных органах на срок 2 года Геннадия Изергина и Ивана Олейникова по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). По данным СУ СКР по Свердловской области, изначально они были приговорены к реальному лишению свободы на аналогичный срок, однако наказание было заменено в связи с ч.2 ст. 53.1 УК РФ, согласно которой суд пришел к выводу о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и постановил заменить наказание на принудительные работы. По данным прокуратуры, вину бывшие правоохранители признали частично.

«После получения копии судебное решение будет изучено на наличие оснований для отмены или изменения, в том числе на наличие нарушений уголовно-процессуального закона и его справедливости. Только после этого будет приниматься решение об обжаловании приговора»,— сообщил «Ъ-Урал» адвокат Геннадия Изергина Николай Соломин, отказавшись от более подробных комментариев по делу.

Мария Шараева