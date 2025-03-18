CNN: Трамп и Путин могут обсудить по телефону будущую личную встречу

Основной темой предстоящего телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина станут уступки, на которые готова пойти Москва в будущем соглашении по Украине. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники. Речь пойдет в том числе о территориальных вопросах, отмечает телеканал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам неназванного чиновника Белого дома, лидеры также могут обсудить будущую личную встречу. Пока ее дата и место не определены. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что пока «нет никаких наметок» для организации встречи, а сроки установят сами главы государств.

Дональд Трамп сообщал о планах обсудить с Владимиром Путиным территориальные вопросы и контроль над Запорожской АЭС. В Кремле заявили о планах лидеров обсудить «большое количество вопросов», включая нормализацию двусторонних отношений и российско-украинский конфликт.

О контактах России и США по Украине — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».

Лусине Баласян