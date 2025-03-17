Кремль: пока невозможно говорить о сроках встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас не время говорить о сроках встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Пока Кремль ожидает телефонного разговора лидеров, который запланирован на 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока невозможно говорить о сроках, потому что нет никаких наметок. Если президенты примут решение, то встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств»,— сказал Дмитрий Песков Первому каналу.

По словам представителя Кремля, перед запланированным на завтра телефонным разговором готовятся «определенные темы, которые на повестке дня», главным образом — ситуация на Украине. Дональд Трамп говорил о планах обсудить с российским коллегой вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.

Последний раз президенты России и США созванивались 12 февраля. Затем началась подготовка их личной встречи. Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину вскоре после завершения переговоров Украины и США в Джидде.

О контактах России и США по Украине — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».

Лусине Баласян