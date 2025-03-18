Пропавшего в Тюмени журналиста Александра Круглова нашли живым

В Тюмени нашли живым пропавшего почти неделю назад журналиста Александра Круглова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе полиции по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным полиции, мужчина был найден на территории города. Причины исчезновения журналиста пока выясняются. «Предварительно сообщается, что противоправных действий совершено не было»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе полиции по Тюменской области.

Напомним, заявка о пропаже журналиста поступила в поисковый отряд «Лиза Алерт» 16 марта. Его видели последний раз 12 марта. По данным отряда, Александр Круглов приехал в Тюмень для освещения Чемпионата России по биатлону, но так и не появился на нем и перестал выходить на связь.

Полина Щуцкая