Пропавшего в Тюмени журналиста Александра Круглова нашли живым
В Тюмени нашли живым пропавшего почти неделю назад журналиста Александра Круглова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе полиции по Тюменской области.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
По данным полиции, мужчина был найден на территории города. Причины исчезновения журналиста пока выясняются. «Предварительно сообщается, что противоправных действий совершено не было»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе полиции по Тюменской области.
Напомним, заявка о пропаже журналиста поступила в поисковый отряд «Лиза Алерт» 16 марта. Его видели последний раз 12 марта. По данным отряда, Александр Круглов приехал в Тюмень для освещения Чемпионата России по биатлону, но так и не появился на нем и перестал выходить на связь.