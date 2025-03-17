В Тюмени пропал спортивный журналист Александр Круглов

В Тюменской области пропал спортивный журналист Александр Круглов, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волонтеры отряда "Лиза Алерт"

Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Волонтеры отряда "Лиза Алерт"

Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

«Заявка о пропаже поступила в поисковый отряд 16 марта. Его видели вживую последний раз 12 марта, а 14 марта он еще созванивался близкими. После этого он так и не появился на чемпионате и перестал выходить на связь»,— сообщили в пресс-службе поискового отряда.

По данным отряда, Александр Круглов приехал в Тюмень для освещения Чемпионата России по биатлону в 2025 году.

В настоящее время ведутся поисковые мероприятия.

Полина Щуцкая