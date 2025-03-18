Челябинский завод «Трубодеталь» не выполнил план по снижению выбросов

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выдало АО «Трубодеталь» (входит в холдинг «ОМК») предписание о необходимости снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух в соответствии с планом достижения квот. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности за нарушение, сообщает пресс-служба ведомства.

Достижение квот по выбросам не в полной мере сотрудники Росприроднадзора выявили во время внеплановой выездной проверки. Инспекторы осмотрели промышленную площадку завода и изучили документацию. Хотя на бумаге все мероприятия для снижения выбросов были выполнены, это не принесло желаемого результата. Исполнение предписания в отношении «Трубодетали» находится на контроле ведомства.

Ранее подобные нарушения Росприроднадзор обнаружил на Челябинском металлургическом заводе. ЧМК объяснил, что причиной получения предписания стала корректировка плана по снижению загрязняющих веществ в воздух.

Челябинск является участником федерального проекта «Чистый воздух», главная цель которого — снизить объем вредных выбросов в воздух минимум на 20%.

Виталина Ярховска