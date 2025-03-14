ЧМК привлекут к ответственности за невыполнение плана по снижению выбросов

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выдало предписание Челябинскому металлургическому комбинату (ЧМК, входит в группу «Мечел») о необходимости в полном объеме реализовать второй этап мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух. Организация и виновные должностные лица будут привлечены к ответственности за допущенное нарушение, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росприроднадзора оценили, завершен ли в срок второй этап мероприятий и достигнуты ли предусмотренные проектом квоты выбросов, во время внеплановой выездной проверки. Инспекторы осмотрели промышленную площадку комбината и изучили представленную компанией документацию. Выполнение предписания, выданного по результатам проверки, находится на контроле Росприроднадзора.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре прошлого года Росприроднадзор уже привлекал ЧМК и должностных лиц к ответственности за невыполнение первого этапа мероприятий. Тогда комбинат назвал выводы ведомства преждевременными. В организации усомнились в правильности расчетов возможных годовых выбросов.

Виталина Ярховска