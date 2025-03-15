ЧМК объяснил претензии Росприроднадзора изменением плана по снижению выбросов

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») объяснило, почему получило предписание Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Причиной этого стала корректировка плана по снижению загрязняющих веществ в воздух, сообщает пресс-служба ЧМК.

«В ходе реализации плана на 2024 год компания столкнулась с трудностями и задержками в поставках, связанными с введенным санкционным режимом. В связи с чем было принято решение изменить очередность выполнения ремонтов: вместо запланированных работ на электрофильтре агломашины №7 были выполнены работы на агломашине №4. Указанное изменение плана мероприятий согласовано межведомственным советом по проведению эксперимента по квотированию, однако на момент проверки Росприроднадзора подтверждающий документ не был направлен в адрес ПАО “ЧМК”», — сообщает предприятие.

Представители ЧМК утверждают, что после представления в Росприроднадзор измененного плана мероприятий по достижению квот, указанное несоответствие будет устранено. Работы на электрофильтре агломашины №7 с заменой электродов запланированы на 2025 год.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», накануне Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило о том, что по итогам проверки выполнения плана мероприятий по снижению вредных выбросов выдали ЧМК предписание о необходимости в полном объеме реализовать второй этап.