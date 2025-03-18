Чемезов: России нужно 200 самолетов для замены устаревших

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что России необходимо произвести минимум 200 самолетов до 2030 года, чтобы заменить старые иностранные суда. Об этом господин Чемезов рассказал в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Я думаю, порядка 200 минимум требуется произвести самолетов для того, чтобы заменить те устаревающие иностранные лайнеры, которые сейчас эксплуатируются авиакомпаниями. Возможно, их потребуется больше»,— сообщил господин Чемезов (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что первые сертификационные полеты полностью импортозамещенного пассажирского самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 ожидаются в конце июня — начале июля текущего года. До этого тестовые полеты проводили на иностранном двигателе. Двигатель ПД-14 разработан для оснащения перспективного лайнера МС-21. Изделие должно серийно производиться в АО «ОДК — Пермские моторы». Инвестиции в эту работу составили около 70 млрд руб.

Ранее «Ъ» выяснил, что проект создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» может быть заморожен или передан S7 Group. Это связано с конструктивными проблемами самолета.

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