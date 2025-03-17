Самолет МС-21 с пермскими двигателями готов к сертификационным полетам

Самолет МС-21, оснащенный отечественными двигателями ПД-14, начнет сертификационные полеты летом этого года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сертификация — вещь комплексная. Мы часть сертификационной работы проводим уже сейчас. Первые вылеты в полностью импортозамещенном облике со всеми системами импортозамещенными и с ПД-14 будут в конце июня — начале июля»,— сказал господин Алиханов (цитата по ТАСС). Это данные Объединенной авиастроительной корпорации, добавил министр.

Напомним, двигатель ПД-14 разработан для оснащения перспективного лайнера МС-21. Изделие должно серийно производиться в АО «ОДК — Пермские моторы». Инвестиции в эту работу, по данным СМИ, составили около 70 млрд руб. Сертификат типа от Росавиации ПД-14 получил еще в 2018 году.