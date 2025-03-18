Times: Британия рассчитывает на спутники США для контроля перемирия на Украине

Власти Великобритании рассчитывают, что США предоставят беспилотники и спутники для мониторинга разграничительной зоны между Украиной и Россией в случае достижения соглашения о прекращении огня, пишет The Times со ссылкой на британских дипломатов. По их словам, Москва и Вашингтон могут договориться о создании буферных зон по обе стороны линии фронта, что снизит риск возобновления конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как указывает издание, согласно планам Лондона, американские дроны и спутники будут вести наблюдение за линией фронта в поисках любых нарушений режима прекращения огня. The Times подчеркивает, что вооруженные силы США располагают более чем 240 военными спутниками и тысячами коммерческих спутников. Такая техника может предоставить «непревзойденную картину» Восточной Украины, которую европейским армиям было бы трудно воспроизвести.

Великобритания и Франция подготовили план размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера говорил, что более 30 стран готовы присоединиться к миротворческой миссии.

11 марта после переговоров с США Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней взамен на перемирие в воздухе и на море. Россия также согласна на прекращение огня, но при условии, что оно приведет к долгосрочному миру, заявлял президент Владимир Путин.

Об обсуждении российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».