Санитарное состояние Новороссийска из-за пожара на свалке обсудили в мэрии

Власти Новороссийска обсудили на планерном совещании меры, принимаемые для ликвидации возгорания на мусорном полигоне и санитарное состояние города в целом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«На полигоне еще продолжается тление. Из-за смены направления ветра в районах города-героя ощущается запах гари. Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю продолжается мониторинг атмосферного воздуха. Все силы брошены на скорейшую ликвидацию возгорания — задействованы 38 единиц спецтехники. Выполнено свыше 1,7 тыс. рейсов и отсыпано более 26 тыс. куб. м грунта»,— сообщил господин Кравченко.

По его словам, состояние атмосферного воздуха в Новороссийске из-за пожара на мусорном полигоне стало одним из актуальных вопросов для обсуждения в мэрии. Жители разных районов города жалуются на запах гари и плохое самочувствие со вчерашнего вечера. Власти Новороссийска отмечают, что распространение запаха связано со сменой направления ветра.

Алена Воробьева