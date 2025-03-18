Депутат облдумы может построить в Воронеже ЖК «Пломбир» за 613 млн рублей

ООО специализированный застройщик «СМУ Квартал» (бенефициар — депутат Воронежской облдумы Дмитрий Лукинов) заявило проект жилого комплекса «Пломбир» на улице Черняховского, 92 в Воронеже. Он будет состоять из одного 15-этажного дома с одним подъездом. Предварительная стоимость строительства — 613,2 млн руб. Это следует из опубликованной проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект жилого комплекса «Пломбир» на улице Черняховского в Воронеже

Фото: из проектной декларации Проект жилого комплекса «Пломбир» на улице Черняховского в Воронеже

Фото: из проектной декларации

Генподрядчиком выступает ООО «Квартал девелопмент» господина Лукинова. Компания планирует вести работы на участке площадью 2,5 тыс. кв. м в собственности застройщика. Общая площадь высотки составит 8,1 тыс. кв. м, жилая — 4,4 тыс. кв. м.

В доме предусмотрено 78 квартир, в том числе 39 однокомнатных, 26 двухкомнатных и 13 трехкомнатных. На придомовой территории запланированы одна детская и одна спортивная площадки, а также контейнерная.

Сдача дома ожидается в четвертом квартале 2027 года. Выдача ключей — 28 декабря 2027-го. Квартиры будут продаваться с использованием эскроу-счетов.

По собственным данным, в портфеле «Квартала» еще четыре воронежских проекта — клубный дом Lobachevsky Club на улице Ломоносова, рассчитанный на 28 квартир, ЖК «230 футов» из трех секций на 152 квартиры в сумме, расположенный на улице Владимира Невского, ЖК «Антоновские яблоки» на улице Шишкова (230 квартир) и жилой дом «Семейный» из двух секций на улице 9 Января (180 квартир).

О проект жилкомплекса за 3,7 млрд руб. у воронежского ГАУ — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова