Николай Ступин заявил проект ЖК в Воронеже за 3,7 млрд рублей

ООО СЗ «Мега строй» Николая Ступина и Сергея Антипова заявило проект жилого комплекса из четырех десятиэтажек на улице Шишкова в Воронеже — в районе Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I. Общая стоимость строительства всех секций оценивается в 3,7 млрд руб. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Проект инвест» Николая Ступина. Это следует из проектных деклараций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект ЖК на улице Шишкова в Воронеже

Фото: из проектной декларации Проект ЖК на улице Шишкова в Воронеже

Фото: из проектной декларации

Дороже всего обойдется первая секция с самой большой жилой площадью в 19,7 тыс. кв. м. Она рассчитана на 416 квартир (272 однокомнатные, 104 трехкомнатных и 40 двухкомнатных). Еще 746 млн руб. предусмотрено на строительство четвертой секции с жилой площадью в 18,9 тыс. кв. м. В ней планируется обустроить 304 квартиры, в том числе 128 трехкомнатных, по 88 однокомнатных и трехкомнатных. По 745,6 млн руб. отведено на вторую и третью секции с жилой площадью в 7,2 тыс. и 8,7 тыс. кв. м. В них будет по 232 квартиры — в первой из них будут преобладать двухкомнатные квартиры, а во второй — однокомнатные. Трехкомнатные не предусмотрены.

В первой секции запланировано четыре подъезда, во второй — два, в третьей — три, в четвертой — шесть. На придомовой территории каждой из них будет по три детских и по три спортивных площадки, по одной контейнерной. Также для каждой высотки предусмотрены гостевые парковочные места на 200–201 машину. У всех секций, кроме третьей, будет и собственная стоянка на 97–104 места.

Сдача высоток запланирована в первом квартале 2027 года — во втором квартале 2030-го. Выдача ключей ожидается с 30 мая 2027-го по 30 сентября 2030 года соответственно. Квартиры будут продавать с использованием эскроу-счетов.

О проекте жилкомплекса Николая Ступина в центре Воронежа за 3,5 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова