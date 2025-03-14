Суд признал недействительным кредит, который пенсионерку убедили взять аферисты

Суд в Петербурге удовлетворил иск прокуратуры Невского района о признании недействительным кредитного договора на сумму 200 тыс. рублей, который пожилая петербурженка взяла под влиянием мошенников. О судебном решении 14 марта сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно материалам следствия, преступники убедили женщину, что она якобы участвует в секретной операции совместно с правоохранительными органами, уговорили взять в кредит на 200 тыс. рублей, а после обналичить всю сумму и внести на чужой счет по предоставленным реквизитам.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы, потерпевшая «не могла понимать значение своих действий и руководить ими». По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургская школьница передала аферистам более 7 млн рублей из родительского сейфа.

Артемий Чулков