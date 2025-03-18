В Тобольском районе проверят гидротехнические сооружения

В рамках подготовки к возможному паводку в Тобольском районе Тюменской области планируется обследовать гидротехнические сооружения, сообщил глава района Леонид Митрюшкин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паводок в Тюменской области в 2024 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Паводок в Тюменской области в 2024 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В районе уже рассчитали ресурсы, проверили систему оповещения, определили места для открытия пунктов временного размещения (ПВР). Кроме того, в Тобольском районе также готовятся к пожароопасному периоду. «С осени мы провели опашку населенных пунктов — создали 204 км минерализованных полос, провели субботники, установили в поселениях 30 пожарных гидрантов. Сейчас ведем процедуру регистрации добровольных пожарных дружин для того, чтобы внести их в муниципальный реестр»,— рассказал Леонид Митрюшкин, отметив, что полосы будут обновлены, когда снег растает.

Напомним, ранее в Ишиме (Тюменская область) начали возводить временную земляную насыпь, которая позволит защититься от паводковых вод реки Ишим — прогноз по масштабу паводка в регионе неблагоприятный.

Подробнее о подготовке к паводкам в Тюменской области — в материале «Уровень воды в реке существенно превысит отметки опасного явления»

Ирина Пичурина