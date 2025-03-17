Goldman Sachs снизил прогноз по нефти из-за замедления экономики США

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs (GS) понизили собственный прогноз по цене на нефть в текущем году на $5 — до $71 за баррель. В качестве причины указывается возможное замедление экономики США из-за тарифной политики Дональда Трампа. Оно приведет к снижению спроса на нефть со стороны США и, как следствие, на мировом рынке. При этом, отмечает Goldman Sachs, страны ОПЕК+ в текущем году намерены наращивать производство, что еще больше увеличит объем предложения нефти на мировом рынке.

«Мы считаем, что в среднесрочном периоде остаются риски из-за продолжающейся тарифной эскалации и более длительного периода увеличения производства странами ОПЕК+,— полагают аналитики инвестбанка.— Поэтому мы приняли решение сократить наш прогноз по Brent на декабрь 2025 года на $5 — до $71 за баррель».

По оценкам GS, в январе следующего года спрос на нефть увеличится на 900 тыс. баррелей в сутки, что на 18% меньше ожидавшегося ранее роста. Аналитики банка ожидают, что в следующем году цена на Brent будет колебаться в диапазоне от $65 до $80 за баррель, а средняя цена составит около $68 за баррель.

Евгений Хвостик