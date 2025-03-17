В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали о распределении акционерных денег

Компания «КэпиталГард» мажоритарного акционера группы «М.Видео-Эльдорадо» Билана Ужахова заняла 8,5 млрд руб. структуре ритейлера, компании МВМ, указано в опубликованном компанией существенном факте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

При этом в пятницу, 14 марта, ритейлер докапитализировался на 11,5 млрд руб., в том числе согласовав стратегию работы на ближайшие три года. Из этой суммы компания господина Ужахова заняла 8,5 млрд руб. «Судьба» оставшихся 3 млрд руб. неизвестна.

«Механизм и сроки докапитализации будут объявлены позднее»,— сказали в пресс-службе, ответив на соответствующий вопрос «Ъ».

В прошедшую пятницу компания объявила об открытии новых магазинов компактного формата, а также закрытии всех убыточных точек продаж. Помимо этого группа планирует расширить партнерство с маркетплейсами и переформатировать часть магазинов в шоурумы. В компании уточнили «Ъ» , что ожидают роста онлайн-продаж до 70%.

По данным «Ъ», в конце января «М.Видео-Эльдорадо» начала переговоры о своей продаже. Основным покупателем в сделке может выступить Промсвязьбанк. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 300 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Промсвязьбанк включает электронику».