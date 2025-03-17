Песков: на повестке разговора Путина и Трампа — украинское урегулирование

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на повестке готовящегося разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прежде всего стоит вопрос украинского урегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня... Те вопросы, которые на повестке дня, и главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования»,— сказал господин Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Сегодня, 17 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют провести очередной телефонный разговор. Ранее переговоры анонсировал Дональд Трамп.

Господин Трамп говорил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС. Господин Песков раскрывать запланированные для обсуждения темы отказался: «Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор, действительно, готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговор двух президентов не подлежит априори какому-то содержательному обсуждению».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».