Запуск парома между Сочи и Трабзоном отложили до апреля

Запуск грузопассажирских перевозок между Сочи и турецким Трабзоном перенесли на начало апреля 2025 года. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на генерального директора ООО «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Изначально компания планировала запустить паром Sea Bridge в декабре 2024 года. Позже сроки сдвигались на январь и март 2025 года. Как пояснил господин Туркменян, одной из причин последнего переноса стали метеоусловия и празднование Рамадана в Турции.

Судно Sea Bridge рассчитано на перевозку до 450 пассажиров и более 200 автомобилей, оснащено 112 каютами и 93 местами экономкласса. Продолжительность рейса не превысит 12 часов. Техническое обслуживание парома завершили в Турции.

Перевозки планируется осуществлять дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. В случае высокого спроса компания готова рассмотреть возможность запуска второго судна.

Нурий Бзасежев