В тюрьму по заданию кураторов

Военный суд в Ростове-на-Дону назначил 24 года лишения свободы жителю Ялты Петру Жицкому. Он признан виновным в покушении на бывшего украинского депутата Олега Царева, совершенном в позапрошлом году, а также государственной измене и других преступлениях. Действовал крымчанин, как установил суд, по заданию украинских спецслужб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Царев в 2014 году

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Олег Царев в 2014 году

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Покушение на бывшего украинского политика Олега Царева, уже много лет проживающего в Ялте, было совершено в ночь на 27 октября 2023 года в санатории «Киров», гендиректором которого он является. Киллер проник на территорию учреждения, подкараулил экс-парламентария и несколько раз выстрелил в него практически в упор.

Несмотря на полученные ранения, господин Царев смог оказать сопротивление, вынудив нападавшего ретироваться. Потерпевшего отправили в реанимацию.

Крымские правоохранители организовали интенсивные поиски стрелявшего и спустя несколько дней задержали 47-летнего жителя Ялты Петра Жицкого.

Напомним, 54-летний Олег Царев был членом Партии регионов и депутатом Верховной рады Украины четырех созывов с 2002 по 2014 год. Выдвигался на выборы президента Украины, но впоследствии снял свою кандидатуру. В начале боевых действий на востоке Украины перешел на сторону Народного ополчения Донбасса. В настоящее время — соучредитель и директор санатория в Ялте, активно ведет свой информационно-политический Telegram-канал.

Расследование начала ФСБ, затем дело в свое производство приняло ГСУ СКР по Крыму и Севастополю. Следствие по делу длилось больше года. Было установлено, что фигурант в 2022 году по собственной инициативе вышел на контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ), изъявив желание оказывать помощь в подрывной деятельности. По заданию кураторов, говорится в деле, крымчанин несколько месяцев следил за Олегом Царевым, передавая СБУ информацию о его передвижениях.

Когда Жицкий обучился минно-взрывному делу, ему поставили задачу ликвидировать политика. В заготовленном другими агентами СБУ тайнике ялтинцу передали составные элементы взрывного устройства и пистолет с глушителем и патронами.

Впоследствии при обысках у него по месту жительства силовики обнаружили двухкилограммовое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного типа, снабженное детонатором с дистанционным управлением, средства конспиративной связи, фотографии Царева, а также схемы подходов к местам проживания экс-депутата и его работы. На допросе признавший вину Жицкий также сообщил, что длительное время получал от спецслужб Украины деньги — по 15 тыс. рублей в месяц. Он также рассказал, что изначально планировалось устроить взрыв у могилы дочери политика, когда тот ее посетит, но этот план провалился, и убийство решили совершить с помощью огнестрельного оружия.

В окончательной редакции Жицкому предъявили обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ), прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении организованной группой взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), а также в незаконном приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия в составе организованной группы (ч. 4 ст. 222 УК РФ).

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал крымчанина виновным по всем пунктам и приговорил к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части срока — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили ограничение свободы сроком на полтора года после выхода из колонии и штраф в размере 800 тыс. рублей.

Олег Царев приговор комментировать не стал.

Александр Дремлюгин, Симферополь