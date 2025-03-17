В Екатеринбурге стартует конкурс «Предприниматель года – 2025»
Администрация Екатеринбурга объявила о старте ежегодного конкурса «Предприниматель года – 2025», который пройдет в рамках празднования Дня российского предпринимателя, который отмечается 26 мая, сообщил заместитель главы города Дмитрий Ноженко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам господина Ноженко, конкурс является прекрасной возможностью для предприятий малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан показать свои лучшие практики и познакомить коллег и потребителей со своей продукцией.
Участие в конкурсе могут принять юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к малым предприятиям, самозанятые граждане, зарегистрированные в Екатеринбурге.
Оценка участников будет проводиться по ряду критериев, включая информационную открытость, клиентоориентированность, количество созданных рабочих мест, конкурентоспособность, объем реализованной продукции, профессиональную репутацию, социальную ответственность и значимость для города.
Победители будут выбраны в следующих номинациях:
- «Производственный бизнес»;
- «Бизнес в сфере услуг»;
- «Торговое предприятие»;
- «Строительный бизнес»;
- «Самозанятость»;
- «Бизнес в сфере образования»;
- «Туризм и гостиничный сервис»;
- «Рестораны и кафе»;
- «Креативные индустрии».
Кроме того, будет определен победитель в номинации «Народный выбор» путем онлайн-голосования.
Предприниматель года – это ежегодная престижная премия в сфере предпринимательства. Лучший предприниматель года определяется в 22-х сферах. Премия была создана в 2022 году.
Заполнить анкету на участие и узнать подробности проекта можно на сайте проекта с 17 марта до 16 апреля. Церемония награждения победителей состоится в «Синара Центре» 2 июня.