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В Екатеринбурге стартует конкурс «Предприниматель года – 2025»

Администрация Екатеринбурга объявила о старте ежегодного конкурса «Предприниматель года – 2025», который пройдет в рамках празднования Дня российского предпринимателя, который отмечается 26 мая, сообщил заместитель главы города Дмитрий Ноженко.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Ноженко, конкурс является прекрасной возможностью для предприятий малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан показать свои лучшие практики и познакомить коллег и потребителей со своей продукцией.

Участие в конкурсе могут принять юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к малым предприятиям, самозанятые граждане, зарегистрированные в Екатеринбурге.

Оценка участников будет проводиться по ряду критериев, включая информационную открытость, клиентоориентированность, количество созданных рабочих мест, конкурентоспособность, объем реализованной продукции, профессиональную репутацию, социальную ответственность и значимость для города.

Победители будут выбраны в следующих номинациях:

  • «Производственный бизнес»;
  • «Бизнес в сфере услуг»;
  • «Торговое предприятие»;
  • «Строительный бизнес»;
  • «Самозанятость»;
  • «Бизнес в сфере образования»;
  • «Туризм и гостиничный сервис»;
  • «Рестораны и кафе»;
  • «Креативные индустрии».

Кроме того, будет определен победитель в номинации «Народный выбор» путем онлайн-голосования.

Предприниматель года – это ежегодная престижная премия в сфере предпринимательства. Лучший предприниматель года определяется в 22-х сферах. Премия была создана в 2022 году.

Заполнить анкету на участие и узнать подробности проекта можно на сайте проекта с 17 марта до 16 апреля. Церемония награждения победителей состоится в «Синара Центре» 2 июня.

Полина Щуцкая

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