На Дону прошел студенческий марафон по финансовой грамотности

В Ростовской области более 400 учащихся колледжей, техникумов и лицеев приняли участие в образовательном проекте «Управление личным бюджетом» от ВТБ.



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Марафон включал в себя пять обучающих модулей: четыре теста и практический кейс из банковской сферы. Так, участники изучили принципы формирования сбережений, познакомились с банковскими продуктами и основами инвестирования. Особое внимание мероприятия уделили постановке финансовых целей и грамотному распределению личного бюджета.

Победителями марафона стали студенты Донского банковского колледжа, набравшие большинство баллов. Отмечается, что почти 80% участников выразили желание пройти марафоны по другим тематическим направлениям.