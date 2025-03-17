ФАС предложила всем ритейлерам ограничить наценки на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ограничить наценки на социально значимые продукты крупнейшим торговым сетям, которые еще не поддержали инициативу. Речь идет о ритейлерах «О'Кей», «Лента», «Метро», «Зельгрос», «Мария Ра», «Магнолия», «Монетка», «Верный», «Спар», «Вкусвилл» и «Азбука вкуса», уточняет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу ФАС, ведомство также предложило Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) проработать с неприсоединившимися к инициативе торговыми сетями «взятие на себя указанных добровольных обязательств». В случае согласия сети направят в ФАС данные о товарных позициях, на которые ограничат наценки. ФАС считает, присоединение ритейлеров к этой инициативе повысит ценовую доступность социально значимых продуктов питания, а также конкурентоспособность самих сетей.

Понятие «социально значимые продовольственные товары первой необходимости» ввели в России в 2010 году. Согласно постановлению правительства, в список входят 24 продукта, в том числе говядина, сливочное масло и молоко, куриные яйца и картофель.

По итогам января—сентября 2024 года рост цен на продукты питания привел к увеличению среднего чека в рознице на 8% год к году. ФАС в конце года предложила ряду торговых сетей ограничить наценки на социально значимые продукты, а тем, кто уже это сделал,— рассмотреть расширение перечня товаров. Список товаров с наценкой до 5-10% расширили 11 сетей: Х5 («Пятерочка», Перекресток, Слата, «Красный Яр», «Виктория», «Покупочка», «Впрок»), а также «Ашан», «Атак», «Магнит», «Дикси».

О росте цен — в публикации «Ъ» «За едой не постоим».