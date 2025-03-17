Минобороны: за сутки ВСУ потеряли в Курской области 280 человек

За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 280 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также были уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станция контрбатарейной борьбы, три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Группировка «Север» продолжила наступление, в ходе которого нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Кроме того, тактическими ударами, артиллерией и авиацией поражены украинские формирования в районах пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 68 130 человек, 396 танков, 319 боевых машин пехоты, 287 бронетранспортеров, 2200 боевых бронированных машин, 2454 автомобиля, 560 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 26 ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 17 РЛС контрбатарейной борьбы и десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

За предыдущие сутки ВСУ лишились в Курской области 220 военных. Также были уничтожены танк, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления БПЛА.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов