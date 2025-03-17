ЕС продолжит отмену санкций против Сирии, несмотря на убийства гражданских лиц

ЕС намерен продолжить отмену санкций против Сирии, несмотря на убийства гражданских лиц в сирийских провинциях, населенных алавитами. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей доноров по Сирии в Брюсселе. По ее словам, отмена санкций способствует оказанию базовых услуг населению, в том числе обеспечивает доступ к банковскому сектору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы продолжим отмену санкций»,— сказала госпожа Каллас в беседе с журналистами в Брюсселе (цитата по РИА Новости). «Мы будем все это обсуждать, но прямо сейчас мы продвигаемся по пути отмены санкций»,— добавила она.

При этом глава европейской дипломатии назвала «очень сложной» ситуацию со вспышкой насилия в Сирии. «Мы бы хотели видеть и видим, что сирийские власти привлекают к ответственности лиц, которые совершили эти расправы»,— сказала Кая Каллас.

В начале марта агентство Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по наблюдению за правами человека (SOHR) сообщило о массовых убийствах гражданских лиц в Сирии. По информации агентства, сотрудники госбезопасности нового правительства Сирии убили более 340 мирных жителей в регионах Сирии, населенных преимущественно алавитами — представителями этноконфессиональной группы, к которой относился бывший сирийский лидер Башар Асад. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли около 1 тыс. мирных жителей.

В ЕС ответственность за нападения возложили на «проасадовские элементы», то есть самих алавитов, ставших жертвой резни. Отдельные страны Евросоюза осудили «зверства» и «насилие» против гражданских лиц. Такой же позиции придерживается новое правительство Сирии.

Подробнее о ситуации в Сирии — в материале «Сирийский геноцид и двойные стандарты».

Анастасия Домбицкая