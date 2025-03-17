Липецкая область вошла в топ-10 худших регионов для жизни людей старше 55 лет

В десятку худших регионов России для жизни людей старше 55 лет вошла Липецкая область. Это следует из результатов исследования проекта «Если быть точным». Самым показательным критерием называется количество граждан этой категории, ведущих активный социальный образ жизни,— 20,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Дейно, Коммерсантъ Фото: Елена Дейно, Коммерсантъ

В правительстве региона сообщили «Ъ» о проекте «Липецкое долголетие», запущенном в 2021 году, который охватывает более 40 тыс. человек и включает оздоровительные мероприятия и культурные активности. Ожидаемая продолжительность жизни в регионе по итогам 2023 года составила 72,44 года, однако доля занятых людей старше трудоспособного возраста за последние пять лет сократилась с 11,8% до 9,8%.

Рейтинг основан на статистике Росстата и информации Российской базы данных по рождаемости и смертности за 2023 год. В исследовании учитывались четыре ключевых показателя: ожидаемая продолжительность жизни, доля людей старше трудоспособного возраста с доходами ниже прожиточного минимума, уровень занятости среди пожилых граждан и участие в культурных мероприятиях.

Наилучшие условия для людей старшего возраста в России предлагают Москва и Санкт-Петербург — в основном за счет самой высокой продолжительности жизни после 55 лет — 29,8 года и 26,5 года соответственно.

Напротив, худшие условия для этой категории граждан зафиксированы в Ингушетии, Чечне и Забайкальском крае. Об этом говорит уровень бедности населения старше трудоспособного возраста — 26,4% в Чечне и 21,2% в Ингушетии. В Забайкальском крае отмечена особенно низкая ожидаемая продолжительность жизни — всего 21,1 года.

Подробнее о результатах исследования — в материале «Ъ».