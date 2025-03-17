В МЧС опровергли сообщения о ликвидации пожара на нефтебазе в Туапсе

Тушение пожара на нефтебазе в Туапсе продолжается. Утром в понедельник, 17 марта, местные жители в соцсетях заявили, что горящий резервуар потушили, сопроводив публикации кадрами работы спасателей. Однако в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю заявили, что полной ликвидации возгорания пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Утром 16 марта стало известно, что возгорание на нефтебазе локализовали на площади 1,25 тыс. кв. м. Тушением на тот момент занимались почти 200 человек и 55 единиц техники.

Пожар на объекте возник ночью 14 марта в результате атаки БПЛА. Огонь охватил емкость объемом 20 тыс. тонн бензина, пламя распространилось на территории более 1 тыс. кв. м. Никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов не произошло. При этом на месте возгорания выявили превышение концентрации сажи. Гражданам советовали ограничить пребывание на открытом воздухе.

Вячеслав Рыжков