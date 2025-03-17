Комитет Госдумы поддержал увеличение штрафа за несообщение военкомату о переезде

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафа за несообщение в военкомат о переезде, сообщили «РИА Новости». Если документ примут, сумма может вырасти с 5 тыс. до 20 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Георгий Карлов (слева) и Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Георгий Карлов (слева) и Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект подготовила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Документ предлагает дополнить статью 21.5 КоАП новой частью 2.1.

Согласно проекту, штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. выпишут в случае, если гражданин не передает в военкомат данные о своем переезде на срок более трех месяцев. По словам депутатов, повысить штраф стоит ради «формирования законопослушного поведения»

Сейчас за несообщение о переезде установлен штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Уведомление военкомата о переезде можно подать лично через заявление или на сайте «Госуслуги».

3 февраля этого года законопроект поддержали в правительстве. В 2023 году за несообщение о переезде было оштрафовано 28 тыс. человек.

Об инициативе — в материале «Ъ» «Военкоматам просят передать за переезд».