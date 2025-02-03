Правительство поддержало новые штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Правительство поддержало законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Поправки инициировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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Соответствующие изменения предлагается внести в ст. 21.5 КоАП РФ, сообщает «Интерфакс». В текущей редакции она предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 20 тыс. руб. «Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний»,— сказано в отзыве, выдержку из которого приводит ТАСС. Правительство уточнило, что проект не в полной мере соответствует положению закона «О воинской обязанности и военной службе».

Сейчас по закону граждане обязаны в письменной форме или через портал госуслуг уведомить военный комиссариат либо местную администрацию об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, а также о переезде либо выезде из РФ на срок более шести месяцев. Несообщение этих сведений грозит штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

С 1 октября 2023 года была ужесточена административная ответственность за нарушение требований воинского учета. В частности, до 30 тыс. руб. повысили штраф за неявку по повестке в военкомат.

Подробнее о постановке на воинский учет — в материале «Ъ» «Больше не стоять им у военкомата».